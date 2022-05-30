Барнаул, , 09:12 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 30 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 725 человек, +65 за последние сутки) выздоровели 259 194 человека (+64 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Также известно, что за всё время в крае погибли 8645 пациента с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. За последние сутки зарегистрированы две новые смерти.

Проходят лечение 886 (-1 за сутки). Число тестирований сократилось до 1623 (на 303 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 903 (+4 за сутки) и 218 367 (+62 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 64 (-4 за сутки). Из них 19 подключены к аппарату ИВЛ (0 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 082 зараженных коронавирусом среди детей (+12 за двое суток).

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