Осло, 30 мая 2022, 09:11 — REGNUM Власти Норвегии решили переименовать Белоруссию из Hviterussland (Белая Россия) в Belarus. Об этом глава МИД страны Анникен Хюитфельд написала 29 мая в Twitter.
Старое название Белоруссии на норвежском языке Hviterussland переводилось как «Белая Россия».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Белоруссии утвердило перечень недружественных стран. Так, в число государств, которые совершают недружественные в отношении белорусских юридических или физических лиц, вошли Австралия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия и 27 страны Евросоюза.