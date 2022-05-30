Осло, , 09:11 — REGNUM Власти Норвегии решили переименовать Белоруссию из Hviterussland (Белая Россия) в Belarus. Об этом глава МИД страны Анникен Хюитфельд написала 29 мая в Twitter.

Норвегия

«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской», — написала она.

Старое название Белоруссии на норвежском языке Hviterussland переводилось как «Белая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Белоруссии утвердило перечень недружественных стран. Так, в число государств, которые совершают недружественные в отношении белорусских юридических или физических лиц, вошли Австралия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия и 27 страны Евросоюза.