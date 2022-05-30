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В Кандагаре убит командир талибов*
*талибов — запрещённая в России организация
Кандагар, Афганистан,
30 мая 2022, 09:11 — REGNUM В результате взрыва в уезде Жари афганской провинции Кандагар погибли мулла Дададжан, один из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в боях за Панджшер, а также советник и два других талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».
Взрыв был вызван заложенной миной во второй половине дня 29 мая.
Ответственность за взрыв взял на себя Фронт национального освобождения, заявив, что командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был причастен к резне в Панджшере.
История вопроса
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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.