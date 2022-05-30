* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 30 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В результате взрыва в уезде Жари афганской провинции Кандагар погибли мулла Дададжан, один из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в боях за Панджшер, а также советник и два других талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jumping cheese Взрыв

Взрыв был вызван заложенной миной во второй половине дня 29 мая.

Ответственность за взрыв взял на себя Фронт национального освобождения, заявив, что командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был причастен к резне в Панджшере.