Челябинск, 30 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Челябинской области ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 14 тыс. человек. Об этом сообщает областное минобразования.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Сдача пройдёт 30 и 31 мая. На выполнение экзаменационной работы выпускникам отводится 210 минут. Всего в ней содержится 27 заданий.

В первой части работы находится 26 заданий. А вторая представляет из себя сочинение, целью которого является проверка умения учащихся создавать собственное высказывание на основе уже прочитанного текста.