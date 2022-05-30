ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 14 тыс. челябинцев
Челябинск, 30 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Челябинской области ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 14 тыс. человек. Об этом сообщает областное минобразования.
Иван Шилов ИА REGNUM
Русский язык
Сдача пройдёт 30 и 31 мая. На выполнение экзаменационной работы выпускникам отводится 210 минут. Всего в ней содержится 27 заданий.
В первой части работы находится 26 заданий. А вторая представляет из себя сочинение, целью которого является проверка умения учащихся создавать собственное высказывание на основе уже прочитанного текста.