Москва, 30 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В жителей Москвы растёт популярность электронной медкарты ЭМК). Так, с начала 2022 года они обратились к сервису более 65 млн раз, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Электронная медицинская карта

Москвичи чаще всего просматривают в ЭМК результаты анализов и исследований, ведут дневники здоровья, вносят данные о личном и семейном анамнезе. Также доступна информация о выписанных рецептах, выданных больничных и данные о вызовах скорой помощи

Главное преимуществ цифрового формата — документы нельзя потерять, а доступ к медкарте открыт в любое удобное время в онлайн-формате. Врачи могут изучить все медицинские сведения пациента, а москвичи — узнать результаты анализов без посещения поликлиники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 2021 год горожане обратились к своим электронным медицинским картам (ЭМК) более 40 млн раз.

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