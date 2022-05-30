Анадырь, 30 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Анадыре осуждён местный житель за убийство знакомого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Чукотке.

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Следствием и судом установлено, что в ночь с 2 на 3 мая 2021 года в одной из квартир между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошла ссора, в ходе которой фигурант бил кулаками и ногами по голове оппоненту. 31-летний потерпевший скончался в больнице.

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, В Новодвинске 61-летняя женщина убила своего супруга.