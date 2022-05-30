Майами, США, 30 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит» в седьмом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 100:96.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 35 очков. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 26 очков.

Таким образом, «Бостон» выиграл серию со счётом 4:3 и впервые с 2010 года вышел в финал плей-офф НБА, в котором сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».