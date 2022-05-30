Кировская область, 30 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В ночь на 30 мая в Кировской области произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщает ГУ МЧС России по Кировской области.

Kaatjem Авария

Авария произошла в Юрьянском районе на 1 км автодороги Мурыгино-Киров.

По данным регионального управления ГИБДД УМВД России, в 00:20 (мск) столкнулись автомобили «ВАЗ-2102» под управлением 46-летнего водителя и «ВАЗ-21 124» под управлением 27-летнего водителя. В результате оба водителя погибли, четверо пассажиров получили травмы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Екатеринбурге 29 мая два человека пострадали в результате ДТП.

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