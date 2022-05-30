Ростов-на-Дону, , 09:03 — REGNUM В Ростовскую область сегодня, 30 мая, придёт 35-градусная жара. Это следует из оперативного ежедневного прогноза вероятности возникновения ЧС, опубликованного на сайте донского управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спасение в жару Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, существенных осадков на Дону не ожидается, лишь вечером местами в северных территориях возможен кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, при грозе — порывы до 12-14 метров в секунду.

В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +26…31 градуса, по югу ожидается до +35 градусов.