Ростов-на-Дону, 30 мая 2022, 09:03 — REGNUM В Ростовскую область сегодня, 30 мая, придёт 35-градусная жара. Это следует из оперативного ежедневного прогноза вероятности возникновения ЧС, опубликованного на сайте донского управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, существенных осадков на Дону не ожидается, лишь вечером местами в северных территориях возможен кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, при грозе — порывы до 12-14 метров в секунду.
В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +26…31 градуса, по югу ожидается до +35 градусов.