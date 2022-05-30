Москва, 30 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Хорошёвский суд Москвы зафиксировал коллективный иск клиентов компании Sony, сообщает газета «Ведомости».

Sony PlayStation

По данным издания, 28 истцов требуют у компании по 10 млн рублей каждый в качестве компенсации морального вреда. Причиной претензий стало отключение PlayStation Store.

Истцы объясняют высокие требования дороговизной приставки. Они также требуют вернуть доступ к платформе.

Компания Sony присоединилась к антироссийским санкциям и с марта приостановила деятельность в России.