Бразилиа, 30 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Из-за обильных осадков в Бразилии погибли свыше 80 человек. Об этом в ходе пресс-конференции 29 мая заявил губернатор штата Пернамбуку Паулу Камара, сообщает портал G1.

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Он уточнил, что 79 человек стали жертвами разбушевавшейся стихии в период с 27 по 29 мая. Ещё пять смертей от проливных дождей зарегистрированы с 25 мая. Таким образом, всего число погибших в результате обильных осадков, обрушившихся на Пернамбуку, достигло 84 человек. Кроме того, более 50 человек объявлены пропавшими без вести. В 14 муниципалитетах объявлена чрезвычайная ситуация.

Власти пообещали выделить 100 млн реалов для муниципалитетов, пострадавших от осадков, на поисково-спасательные и неотложные работы.

«Сейчас мы сосредоточены на 12 наиболее критических точках, — подчеркнул губернатор штата. — Мы в состоянии боевой готовности».

Напомним, ливневые дожди обрушились на Бразилию 23 мая. Первая смерть от удара стихии была зарегистрирована 25 мая.