Мелитополь, 30 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Утром в понедельник, 30 мая, в центре Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом 30 мая сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Сегодня около 07:40 (совпадает с мск — ред.) в самом центре города», — написал он в своем сообщении.

Также Рогов отметил, что из-за взрыва дрожали окна и стены в домах жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко, а также добавил, что в результате инцидента центр города заволокло клубами черного дыма.

При этом RT уточняет, что в центре Мелитополя взорвался автомобиль Mercedes с украинскими номерами, припаркованный недалеко от главной площади города и Дома культуры, в которых в данный момент работает мелитопольская администрация.

Кроме того, отмечается, что во всех рядом расположенных зданиях в результате взрыва были выбиты стекла, и добавляется, что о жертвах и раненых информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российско-украинскую границу пересекли ещё 11,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.