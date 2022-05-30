Оренбург, , 09:00 — REGNUM В Оренбургской области заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает идти на спад. За месяц число заражений коронавирусом сократилось более чем на 50%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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По итогам недели (23-29 мая) в Оренбуржье зарегистрировано 260 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 13,3 случая на 100 тыс. населения. Это на 15,8% ниже, чем на прошлой неделе (16-22 мая) и на 50,7% ниже, чем в среднем за последние четыре недели.

Добавим, с начала пандемии в регионе выявили 216 417 заражений коронавирусом. Выздоровели 211 339 человек. жертвами забалевания стали 4006 оренбуржцев.