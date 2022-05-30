Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Возможная передача киевскому режиму замороженных в Европе российских активов может быть опасной для западных стран, считает журналист Financial Times Джиллиан Тетт.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее мнению, ЕС пытается разработать общий механизм для конфискации активов России и их передачи Киеву. Однако пока законы в странах ЕС не позволяет этого сделать.

Как считает журналист, такие действия европейских стран могут привести к утрате доверия, на котором основана вся экономика и политика евроатлантического сообщества.

Позволить передачу российских активов Киеву могло бы создание спецкомиссии в ООН или использование американского законодательства.

Однако реализация первого варианта невозможна из-за права вето России в Совбезе ООН, а второй остается юридически спорным, заключила журналист.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на саммите ЕС 30−31 мая будет обсуждаться вопрос легализации конфискаций российских активов в юрисдикции Евросоюза, отметил источник. Кроме того, ЕС продолжит обсуждение санкций в отношении России.

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