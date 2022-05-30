Вашингтон, 30 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Возможная передача киевскому режиму замороженных в Европе российских активов может быть опасной для западных стран, считает журналист Financial Times Джиллиан Тетт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По ее мнению, ЕС пытается разработать общий механизм для конфискации активов России и их передачи Киеву. Однако пока законы в странах ЕС не позволяет этого сделать.

Как считает журналист, такие действия европейских стран могут привести к утрате доверия, на котором основана вся экономика и политика евроатлантического сообщества.

Позволить передачу российских активов Киеву могло бы создание спецкомиссии в ООН или использование американского законодательства.

Однако реализация первого варианта невозможна из-за права вето России в Совбезе ООН, а второй остается юридически спорным, заключила журналист.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на саммите ЕС 30−31 мая будет обсуждаться вопрос легализации конфискаций российских активов в юрисдикции Евросоюза, отметил источник. Кроме того, ЕС продолжит обсуждение санкций в отношении России.

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