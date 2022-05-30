Новошахтинск, Ростовская область, 30 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Ростовской области при пожаре в заброшенной постройке погиб мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 30 мая.

Пожар

О возгорании на улице Волочаева в Новошахтинске стало известно примерно в 17:50 мск. Площадь пожара в бесхозном строении составила 50 кв. метров. От отравления продуктами горения погиб мужчина 1973 года рождения.

На месте происшествия работали десять человек и три единицы техники.