Москва, 30 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Москве названы имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ими стали 106 управленцев из 32 регионов России и 3 иностранных государств.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Лидеры России

Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.

«Вы все совершили важную внутреннюю победу, когда приняли решение участвовать в этом открытом, прозрачном конкурсе, не испугались оказаться неуспешными, не побоялись рисковать и приняли вызов. В этом проекте можно доказать свое право стать лучшим из лучших только самостоятельно, своим профессионализмом, энергией, своими лидерскими качествами. Такая система кадровых лифтов — это принципиальное решение Президента России, принятое в 2017 году. И эта система начинается с центра талантливых детей «Сириус», продолжается «Большой переменой», конкурсами для студентов «Я — профессионал», «Управляй!», «Твой Ход», ну и вершиной, с управленской точки зрения, является локомотивный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» — «Лидеры России». Победители этого конкурса получают наставников из числа опытных управленцев, а перед теми, кто хочет выбрать своим призванием государственную службу, открывается возможность попасть в очередной набор Высшей школы государственного управления – это кадровый резерв нашего Президента, из которого назначены и избраны гражданами уже 46 губернаторов, — отметил в своем выступлении перед суперфиналистами первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко , — Хочу поздравить всех суперфиналистов – каждый из вас добился успеха! Вы все победители! Уверен, многое вы обрели в самом процессе участия в конкурсе – узнали свои сильные стороны, почувствовали зоны развития, получили новых друзей. Сегодня у экспертов и Наблюдательного совета была очень бурная дискуссия, потому что участников разделяют сотые доли баллов. Конечно, те, кто вошел в число победителей, испытают невероятное чувство гордости и радости, но я хочу попросить вас не зазнаваться и не останавливаться. А те, кто не выйдет на эту сцену, не сдавайтесь и продолжайте двигаться дальше. Конкурс завершается, но для участников «Лидеров России» все только начинается!»

«Решением Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» из 300 суперфиналистов определены 106 победителей – представители 32 регионов России и 3 иностранных государств – Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Эстонии. Больше всего победителей из Москвы – 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург – по 6 победителей. На третьем месте Тюменская область – 4 победителя. Среди победителей президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира в составе сборной России, многократный чемпион России в составе «Ак Барса» Алексей Морозов, вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Азат Ислаев, глава Вологодского района Вологодской области Сергей Жестянников, Заместитель Председателя городской Думы города Сарова Антон Ульянов другие яркие управленцы», — сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Среди победителей 84 мужчины и 22 женщины, представительницы прекрасного пола составили 21% от всех победителей.

В числе победителей конкурса 35 конкурсантов участвовали в треке «Государственное управление», 31 победитель — в треке «Бизнес и промышленность», 18 победителей — в треке «Информационные технологии», 9 победителей – в треке «Наука», 7 победителей – в треке «Культура», 4 победителя – в треке «Здравоохранение», 2 победителя – в треке «Международный».

Большинство победителей (40 человек) находятся в возрастном диапазоне от 31 до 35 лет, 27 победителей находятся в возрасте от 36 до 40 лет. Еще 20 победителей — в возрасте от 18 до 30 лет. 6 победителей работают в федеральных органах власти, еще 6 — в региональных органах власти, 5 – в местных органах власти.

На официальном объявлении результатов суперфинала четвертого сезона конкурса «Лидеры России» присутствовали члены Наблюдательного совета конкурса: художественный руководитель Московского театра мюзикла, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» Михаил Гусман, Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова, Вице-президент Федерации Спортивной гимнастики России Алексей Немов, Генеральный директор закрытого акционерного общества «Редакция «Независимой газеты» Константин Ремчуков, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии. рф

Список победителей 4 конкурса управленцев «Лидеры России»:

1. Акимова Анна Александровна — Москва

2. Акуция Руслан Валериевич — Краснодарский край

3. Арестов Виталий — Республика Казахстан

4. Бабаев Евгений Александрович — Москва

5. Беликова Алёна Олеговна — Калининградская область

6. Богатырев Роман Автандилович — Орловская область

7. Бондаренко Алексей Викторович — Москва

8. Борисоглебская Екатерина Сергеевна — Москва

9. Борщук Наталья Евгеньевна — Калининградская область

10. Бурдейный Николай Николаевич — Москва

11. Валеев Рафаэль Гафурович — Республика Татарстан

12. Варданян Наири Бабикович — Ростовская область

13. Головинкин Алексей Александрович — Республика Карелия

14. Головихина Ольга Сергеевна — Московская область

15. Дарьина Юлия Алексеевна — Московская область

16. Дудников Дмитрий Александрович — Москва

17. Епишкин Илья Игоревич — Москва

18. Ермолаев Алексей Сергеевич — Самарская область

19. Жердев Дмитрий Александрович — Москва

20. Жестянников Сергей Геннадьевич — Вологодская область

21. Жучков Никита Дмитриевич — Москва

22. Зазуля Юрий Владимирович — Тюменская область

23. Зорина Кристина Игоревна — Москва

24. Иванов Алексей Юрьевич — Нижегородская область

25. Исаков Мстислав Андреевич — Москва

26. Ислаев Азат Файзулхакович — Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра

27. Исламова Эльнара Ахмедовна — Республика Дагестан

28. Казбек Никита Юрьевич — Ростовская область

29. Калмакова Мария Владимировна — Москва

30. Кириленко Сергей Васильевич — Ростовская область

31. Коваленко Степан Владимирович — Москва

32. Колышкин Александр Викторович — Санкт-Петербург

33. Комарова Елена Владимировна — Московская область

34. Корнутенко Екатерина Александровна — Нижегородская область

35. Королев Сергей Игоревич — Хабаровский край

36. Котов Артур Владимирович — Красноярский край

37. Кочев Станислав Андреевич — Москва

38. Крайнев Алексей Евгеньевич — Москва

39. Криволапов Иван Николаевич — Томская область

40. Кривоногова Евгения Сергеевна — Свердловская область

41. Кузнецов Александр Вячеславович — Санкт-Петербург

42. Кузнецов Дмитрий Александрович — Свердловская область

43. Кузьмин Семен Андреевич — Новосибирская область

44. Кулагина Екатерина Михайловна — Москва

45. Кусов Иван Сергеевич — Севастополь

46. Марфин Юрий Сергеевич — Ивановская область

47. Меньщиков Илья Евгеньевич — Москва

48. Мильке Александр Андреевич — Тюменская область

49. Миньяр-Белоручев Константин Валерьевич — Москва

50. Морозов Алексей Алексеевич — Москва

51. Морозов Владислав Павлович — Москва

52. Муравьева Надежда Александровна — Москва

53. Мухутдинов Ильдус Азгатович — Оренбургская область

54. Насекайлова Анна Михайловна — Красноярский край

55. Николаев Олег Олегович — Москва

56. Новиков Валентин Владимирович — Москва

57. Норка Александр Александрович — Ямало-Ненецкий автономный округ

58. Огнев Юрий Николаевич — Москва

59. Очков Александр Андреевич — Волгоградская область

60. Парфенова Ольга Викторовна — Камчатский край

61. Пахомов Илья Сергеевич — Санкт-Петербург

62. Перевезенцев Юрий Юрьевич — Москва

63. Перисаев Азамат Ацамазович — Республика Северная Осетия — Алания

64. Петин Евгений Владимирович — Республика Башкортостан

65. Петраков Владимир Александрович — Москва

66. Покровский Вадим Сергеевич — Москва

67. Попов Яков Сергеевич — Московская область

68. Прохин Егор Анатольевич — Москва

69. Романов Алексей Сергеевич — Московская область

70. Ромченко Георгий Георгиевич — Москва

71. Рычков Денис Александрович — Новосибирская область

72. Саакян Полина Ишхановна — Оренбургская область

73. Салахов Эдуард Маликович — Москва

74. Самерханов Тимербулат Рашидович — Республика Татарстан

75. Саранчев Михаил Анатольевич — Москва

76. Сафонова Юлия Сергеевна — Москва

77. Семенова Дарья Владимировна — Москва

78. Середа Андрей Петрович — Москва

79. Сибирцев Глеб — Эстония

80. Сирица Александр Александрович — Липецкая область

81. Скороходов Кирилл Рудольфович — Ямало-Ненецкий автономный округ

82. Смирнов Илья Сергеевич — Приморский край

83. Советкин Ярослав Дмитриевич — Москва

84. Сорокин Алексей Владимирович — Московская область

85. Таушканова Валерия Олеговна — Москва

86. Терехин Александр Станиславович — Санкт-Петербург

87. Титарев Виктор Владимирович — Омская область

88. Трофимов Олег Владимирович — Тюменская область

89. Трошнев Николай Николаевич — Москва

90. Ульянов Антон Сергеевич — Нижегородская область

91. Федяев Сергей Владимирович — Москва

92. Фокин Михаил Юрьевич — Республика Татарстан

93. Фомин Михаил Валерьевич — Москва

94. Хорьков Николай Александрович — Брянская область

95. Чех Дмитрий Юрьевич — Москва

96. Чиркин Илья Сергеевич — Москва

97. Чирнинов Алдар Мункожаргалович — Свердловская область

98. Шайхразеева Юлия Рашидовна — Москва

99. Шаповалов Андрей Юрьевич — Москва

100. Шаповалов Данила Дмитриевич — Москва

101. Шершень Сергей Сергеевич — Москва

102. Шлегель Максим Александрович — Санкт-Петербург

103. Штокайло Вера Юрьевна — Санкт-Петербург

104. Якоб Дмитрий Александрович — Москва

105. Ямщиков Евгений Александрович — Тюменская область

106. Хайтович Максим Константинович — ОАЭ

Какранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.