Уфа, , 08:56 — REGNUM Уголовное дело по факту вымогательства 1,6 млн рублей направлено в суд в Башкирии. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, летом 2021 года трое обвиняемых жителей Туймазинского района разработали план по вымогательству денег у двух местных жителей, которые не имели материальных обязательств перед ними.

«С этой целью они, угрожая применением насилия, поджидали потерпевших на автомобильных парковках, встречались с ними в кафе и требовали передать денежные средства в сумме 1,6 млн рублей. Кроме того, у одного из фигурантов уголовного дела при задержании по месту жительства изъят самодельный обрез двуствольного охотничьего ружья модели «ИЖ-27Е-1С», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что незаконную деятельность фигурантов уголовного дела пресекли сотрудники правоохранительных органов благодаря представленным потерпевшими записям телефонных разговоров.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые не признали. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.