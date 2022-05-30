Москва, 30 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Москве в праздничные дня, посвящённые Дню России, парковка для автомобилей на улицах будет бесплатной, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM День России

Автомобилистам напомнили, что длинные выходные продлятся с 11 по 13 июня. При этом 11 июня парковки в Москве будут работать в обычном платном режиме.

А 12 и 13 июня припарковаться в столице можно будет бесплатно на улицах, входящих в зону городского парковочного пространства. Исключение составят улицы, включенные в зоны повышенных тарифов (380 и 450 рублей в час).

Как сообщало ИА REGNUM, российских граждан ожидает короткая четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России.

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