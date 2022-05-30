Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Один человек погиб и еще семеро пострадали в результате стрельбы на фестивале в американском штате Оклахома. Об этом 30 мая сообщает местное бюро расследований.

Стрельба

«Подозреваемый в стрельбе в Тафте находится под стражей… Агенты Бюро расследований штата Оклахома ведут расследование после того, как восемь человек получили огнестрельные ранения на фестивале под открытым небом в Тафте, штат Оклахома. На данный момент один человек погиб и семеро ранены», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все пострадавшие, включая одного несовершеннолетнего, были доставлены в медучреждение и добавляется, что в совершении преступления подозревается 26-летний Скайлер Бакнер, явившийся с повинной в офис местного шерифа.

Кроме того, уточняется, что стрельба началась после ссоры на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения, где находилось порядка 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл посетили мемориал в память о погибших при стрельбе в школе американского города Ювальда (штат Техас).