Барнаул, , 08:53 — REGNUM Сегодня, 30 мая, в Алтайском крае начал работу молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития». Как сообщает управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, мероприятие проводится на берегу одного из главных туристических объектов региона — озера Ая. В очном и онлайн-формате на форуме работают свыше 500 человек от 18 до 35 лет из 57 регионов Российской Федерации.

Алтайский край Иван Шилов © ИА REGNUM

Ключевая тема форума «АТР» в 2022 году — туризм и гостеприимство. Поэтому неслучайно уже в первый день форума на площадке «СтудТуризм» на вводном занятии начальнику управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгению Дешевых, который работает на молодежной площадке, были заданы самые актуальные вопросы в сфере туризма.

Например, ребят интересуют: какие меры поддержки готов оказать Алтайский край для создания молодежного маршрута, соединяющего сибирские регионы; какие проекты промышленного туризма есть в крае; развивается-ли такое направление как экологический туризм и другие.

Участников форума также интересовал вопрос, есть-ли в крае другие площадки, на которых молодые люди могли бы коммуницировать в части туристической деятельности.

Евгений Дешевых обозначил несколько таких площадок, предложив ребятам продолжить взаимодействовать на них уже после молодежного форума:

«Ежегодно на территории Алтайского края проходит главное событийное мероприятие в сфере туризма — международный туристский форум «VISIT ALTAI». В рамках форума на постоянной основе проводится молодежная научно-практическая конференция «Туризм на Алтае глазами молодых исследователей» (площадка Алтайский госуниверситет), а также краевой конкурс «Лучший предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края» (площадка Алтайская академия гостеприимства)».

Как сообщало ИА REGNUM, на форум «Алтай. Территория развития-2022» было подано более двух тысяч заявок со всей России. В итоге его участниками стали 500 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, активно участвующих в общественной жизни и развитии своей малой родины.

Участники научатся развивать креативное мышление, уверенно выступать перед публикой, оперативно решать задачи в команде. Программа форума разделена на 12 площадок-сообществ по трем основным направлениям: «АТР-социальный: Лидер — Команда — Общество», «АТР-управленческий: Наука — Бизнес — Государство», «АТР-трудовой: Труд — Развитие — Экономика».

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