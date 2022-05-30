Кишинёв, 30 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова президента Молдавии Майи Санду, что она узнала о его задержании из прессы, находясь в США. Бывший молдавский лидер разместил это заявление в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Политик отметил, что его задерживал спецназ Службы информации и безопасности (СИБ), которая напрямую подчиняется президенту страны. В связи с этим заявление Санду «не вызывает доверия».

«Прекрасно знаю, что СИБ, МВД и другие учреждения ежедневно докладывают первым лицам государства, — написал Додон. — Не думаю, что СИБ, МВД, прокуратура, НАЦ не уведомили Майю Санду об этой специальной операции, в ходе которой планировалось обыскать людьми в масках и задержать бывшего президента страны».

Экс-президент отметил, что данный случай стал беспрецедентным для Молдавии, поэтому ни один руководитель ведомства не решился бы это сделать без согласования с первым лицом государства.

Напомним, Додона задержали 24 мая, когда Санду находилась в США. 26 мая суд назначил ему 30 суток домашнего ареста. 27 мая президент вернулась в Кишинёв и прокомментировала происшедшее.

«Я не знаю прокуроров, ведущих дело и ничего не знаю об этом деле, не знаю, чем оно закончится, — сказала Санду. — Я узнала об этом, когда проснулась в Бостоне, из прессы».