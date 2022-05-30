Астана, 30 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подавив январские беспорядки в стране, предотвратил наихудший вариант развития событий. Об этом экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 30 мая в интервью политологу Данияру Ашимбаеву, опубликовавшему текст в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета безопасности страны», — заявил Назарбаев.

Он отметил, что те атаки террористов совершались для создания хаоса в стране и разрушения государственности. Также экс-президент заявил о необходимости выяснить, почему тогда силовые ведомства «не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках».

Напомним, Токаев после начала беспорядков издал указ об отмене положения конституции, предусматривающего пожизненное нахождение Назарбаева на посту председателя Совета безопасности. Действующий президент также снял с государственных постов всех родственников Назарбаева. Впоследствии ряд политиков публично обвинили семью первого президента в причастности к беспорядкам.