Оренбург, 30 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала сезона клещевой активности, по состоянию на 27 мая, от укусов клещей пострадали 873 человека, среди них 318 — это дети, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Клещ

Больше всего жертв нападений числится в Оренбурге — 169 случаев и Бузулуке — 114. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

В Центре гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области на предмет заражённости возбудителями клещевых инфекций исследовано 1503 клеща, в том числе 1065 снятых с людей. В трёх клещах, снятых с людей, обнаружены антигены к вирусу клещевого энцефалита. Случаи присасывания этих клещей произошли в Оренбургском районе.

С начала 2022 года в Оренбуржье против клещевого вирусного энцефалита вакцинированы 8249 человек, в том числе 1153 ребёнка. Противоклещевая обработка осуществлена на площади 473,9 га, среди них 161,2 га — территория детских лагерей.