Москва, , 09:07 — REGNUM Минобрнауки и МИД России изучают вопрос возможного прекращения или приостановки соглашений с США в сфере научно-образовательного сотрудничества. Об этом пишет 30 мая газета «Известия».

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Ведомства анализируют нормативно-правовую базу российско-американских соглашений в этой области «на предмет их прекращения или приостановления», говорится в ответе правительства на запрос депутата Госдумы Сергея Обухова (КПРФ). В Минобрнауки изданию подтвердили, что такая работа идёт, но документы, связанные с этими вопросами, находятся в закрытом доступе.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») сообщила, что в Думе сейчас проверяют, из каких организаций можно выйти. Для этого будет проведена серьёзная экспертиза международных договоров и организаций, участником которых является Россия.

«В течение ближайшего времени мы должны очень оперативно всё рассмотреть», — сказала Журова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобрнауки анонсировало появление в России новой системы образования, которая заменит Болонскую. В Рособрнадзоре призвали выходить из Болонской системы поэтапно.

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