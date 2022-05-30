Москва, , 08:46 — REGNUM Законопроект об усилении ответственности компаний за утечки данных их клиентов согласовало Минцифры РФ, сообщает 30 мая газета «Коммерсантъ».

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По информации издания, законопроект вводит оборотный штраф в размере 1% за утечку персональных данных клиентов. Объём может вырасти до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.

Газета отмечает, что документ уже в ближайшую неделю может быть направлен в Госдуму. Разработка инициативы ускорилась из-за раскрытия в сети данных пользователей ряда российских компаний.