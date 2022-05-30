Екатеринбург, 30 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесли приговор виновнику ДТП. В аварии погиб отец троих детей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Приговор суда

Следствием установлено, что в октябре 2021 года свердловчанин на собственном автомобиле отправился из села Горный Щит в сторону Екатеринбурга. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разогнал машину до 125 км/ч, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с отечественным автомобилем, за рулём которого находился многодетный отец. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил уральца к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина не сможет управлять транспортным средством в течение двух лет и 11 месяцев.