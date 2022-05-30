Москва, 30 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Россия собирается вести расчеты с держателями российских еврооблигаций по схеме, которая аналогична схеме оплаты ее природного газа в рублях. Об этом 30 мая заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводит издание «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению (покупателя газа) меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — сказал глава Минфина.

Также Силуанов отметил, что с использованием подобной схемы можно проводить платежи без задействования расчетной инфраструктуры Запада. При этом такие расчеты будут вестись через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель направил приглашение лидерам стран ЕС на саммит в Брюсселе, где планируется обсудить в том числе ситуацию на Украине.