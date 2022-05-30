Чита, 30 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Участие в IX Забайкальском международном кинофестивале и Дне рождения Читы приняли участие более 30 тысяч человек приняли участие в культурно-массовых мероприятиях. Об этом 30 мая со ссылкой на слова губернатора региона Александра Осипова сообщает пресс-служба краевого правительства.

Kprf-chita.ru Празднование в Чите

«Негативных отзывов не было. Спасибо полиции, общественный порядок был обеспечен. Происшествий не зафиксировано. День города прошел хорошо, люди в период пандемии соскучились по таким мероприятиям и живому общению», — отметил первый заместитель руководителя администрации города Читы Андрей Гринишин.

По информации городской администрации, в шествии трудовых коллективов приняли участие 15 тысяч горожан, вечерний концерт и салют пришли посмотреть порядка 17 тысяч человек.

Напомним, что Александр Осипов принял участие в открытии шествия в честь Дня города — поприветствовал читинцев и делегации, прибывшие на празднование дня рождения Читы и участников IX Забайкальского международного кинофестиваля. В открытия шествия принимали участие известные читинские коллективы культуры, члены Всероссийского общества автомобилистов. Всего на День города было заявлено около 15 тысяч участников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите 28–29 мая праздновали день города. По этому случаю в столице Забайкалья провели множество культурных мероприятий.

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