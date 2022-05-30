Москва, , 08:44 — REGNUM На базе Красного Креста в Мариуполе найдены сотни детских медицинских карт с обозначением у них здоровых органов. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Миссия Красного Креста Ammo.com

«Сегодня [29 мая] были опубликованы видеокадры обследования базы Красного Креста в Мариуполе. Там были найдены сотни медкарт на детей с обозначением у них здоровых органов. При этом никаких сведений о болезнях в них не содержится», — говорится в сообщении следственного ведомства в Telegtam-канале.

Кроме того, в карточках также были указаны сведения о родителях детей.

В рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима российские следователи изучат эту информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку.

Напомним, в середине марта на Украину с пятидневным визитом прибыл Петер Маурер, президент Международного Комитета Красного Креста (МККК). Он намеревался привлечь внимание к той помощи, которую МККК может оказать гражданскому населению труднодоступных мест в районах ведения боевых действий. Также в числе целей поездки он назвал «призыв к обеспечению более широкого доступа гуманитарных организаций к пострадавшим и более эффективной защиты гражданского населения, чтобы облегчить все возрастающие страдания людей».

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае появились новые данные в подтверждение информации об испытаниях украинской и американской сторон биооружия на психически больных людях. Речь идёт об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 села Стрелечье в Харьковской области.

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