Москва, , 08:43 — REGNUM Сборная России занимает третье место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), который был обновлён после чемпионата мира. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба IIHF.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

Первое место сохранила сборная Финляндии (4310 очков), которая выиграла чемпионат мира. Второе место занимают канадцы (3990), третье — сборная России (3935).

Далее идут команды США (3775), Швеции (3 675), Чехии (3 650), Швейцарии (3590), Словакии (3590), Германии (3555) и Дании (3335).

Напомним, чемпионат мира проходил с 13 по 29 мая. Победителем стала сборная Финляндии, победившая в финале Канаду со счётом 4:3 в овертайме. Бронзовые медали выиграла сборная Чехии, обыгравшая американцев со счётом 8:4 в матче за третье место.

Сборная России не принимала участия в турнире из-за санкций IIHF.

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