Брюссель, , 08:41 — REGNUM Глава Евросовета Шарль Мишель направил приглашение лидерам стран ЕС на саммит в Брюсселе, где планируется обсудить в том числе ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы обсудим, как наилучшим способом организовать нашу поддержку восстановлению Украины, для этого понадобятся усилия на глобальном уровне», — говорится в тексте приглашения.

Также на саммите стороны обсудят укрепление обороноспособности и проблемы продовольственной безопасности с учетом проблем с экспортом продовольствия из России и с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над обеспечением беспрепятственных поставок зерновых культур на мировой продовольственный рынок, в том числе зерна, находящегося в распоряжении Украины.

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