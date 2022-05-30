Брюссель, 30 мая 2022, 08:41 — REGNUM Глава Евросовета Шарль Мишель направил приглашение лидерам стран ЕС на саммит в Брюсселе, где планируется обсудить в том числе ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Евросовета.
Также на саммите стороны обсудят укрепление обороноспособности и проблемы продовольственной безопасности с учетом проблем с экспортом продовольствия из России и с Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над обеспечением беспрепятственных поставок зерновых культур на мировой продовольственный рынок, в том числе зерна, находящегося в распоряжении Украины.
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