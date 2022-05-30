Брюссель, 30 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель направил приглашение лидерам стран ЕС на саммит в Брюсселе, где планируется обсудить в том числе ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Мы обсудим, как наилучшим способом организовать нашу поддержку восстановлению Украины, для этого понадобятся усилия на глобальном уровне», — говорится в тексте приглашения.

Также на саммите стороны обсудят укрепление обороноспособности и проблемы продовольственной безопасности с учетом проблем с экспортом продовольствия из России и с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над обеспечением беспрепятственных поставок зерновых культур на мировой продовольственный рынок, в том числе зерна, находящегося в распоряжении Украины.

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