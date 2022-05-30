Томск, , 08:41 — REGNUM Пять районов Томской области завершили посевную кампанию, сообщили ИА REGNUM 30 мая в региональной администрации. Это Зырянский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский и Томский районы.

Посевная Александр Погожев © ИА REGNUM

На сегодняшний день в регионе план по посеву зерновых и зернобобовых выполнен на 96,3% (засеяно 153,4 тыс. га).

Посевная приближается к финишу в Асиновском, Бакчарском, Кожевниковском и Первомайском районах (более 90% от плана).

В Томской области план по посадке овощей открытого грунта выполнен на 91,7%; по капусте — на 81,8%; по картофелю — на 82,8% – по картофелю. Завершена посадка моркови и свёклы. Завершен сев рапса на площади 24,2 тыс. га (107,2% от плана).

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