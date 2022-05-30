Биробиджан, 30 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В июне в Еврейской АО температура воздуха ожидается на 1-2°С ниже средних многолетних значений и составит 15-16 градусов. Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по ЕАО подготовили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на первый месяц лета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

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В Еврейской АО в июне будут тёплые дни, когда температура воздуха прогреется до +28°, так и холодные с температурой +10°С.

Осадков в первый летний месяц в регионе ожидается больше, чем в предыдущие годы.

«Ливни с грозами пройдут в течение месяца. Не исключено подтопление низкопойменных участков местности, огородов, окраин, дорог местного и регионального значения, сельскохозяйственных земель, низководных мостов. Для оперативного мониторинга гидрологической обстановки задействован 21 гидропост», — рассказал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Еврейской Павел Ходосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и сразу несколько населённых пунктов остались без транспортного сообщения.