Москва, , 08:40 — REGNUM Механизм, аналогичный схеме оплаты российского газа в рублях, будет действовать при расчёте с держателями российских еврооблигаций, но «в обратном порядке». Об этом министр финансов России Антон Силуанов рассказал газете «Ведомости».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам министра, инвестору, чтобы получить платёж по госдолгу в его оригинальной валюте, нужно будет открыть валютный и рублёвый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — пояснил глава Минфина.

Силуанов добавил, что такой механизм позволит проводить платежи в обход всей западной расчётной инфраструктуры и наладить прямое взаимодействие внутри страны с иностранными держателями российских бумаг.

Платежи будут идти через Национальный расчётный депозитарий. В настоящее время механизм расчётов дорабатывается, его будут обсуждать в правительстве.

«После выйдем с предложением к нашим инвесторам», — заключил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Силуанов ранее рассказал, что на увеличение пенсий неработающим пенсионерам на 10% потребуется 600 млрд рублей до конца 2022 года.

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