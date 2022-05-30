Москва, 30 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Механизм, аналогичный схеме оплаты российского газа в рублях, будет действовать при расчёте с держателями российских еврооблигаций, но «в обратном порядке». Об этом министр финансов России Антон Силуанов рассказал газете «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По словам министра, инвестору, чтобы получить платёж по госдолгу в его оригинальной валюте, нужно будет открыть валютный и рублёвый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — пояснил глава Минфина.

Силуанов добавил, что такой механизм позволит проводить платежи в обход всей западной расчётной инфраструктуры и наладить прямое взаимодействие внутри страны с иностранными держателями российских бумаг.

Платежи будут идти через Национальный расчётный депозитарий. В настоящее время механизм расчётов дорабатывается, его будут обсуждать в правительстве.

«После выйдем с предложением к нашим инвесторам», — заключил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Силуанов ранее рассказал, что на увеличение пенсий неработающим пенсионерам на 10% потребуется 600 млрд рублей до конца 2022 года.

Читайте также: Силуанов сообщил, во сколько бюджету обойдётся повышение пенсий на 10%