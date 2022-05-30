Челябинск, 30 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Челябинской области отмечен рост темпов ввода жилья. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

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В январе–апреле в регионе ввели 783,3 тыс. кв. метров. Это выше такого же периода 2021 года на 72,3%.

Лидерами по росту названы Карабашский городской округ, Варненский, Кусинский и Еткульский муниципальные районы, а также Чебаркуль. А наиболее сильное сокращение произошло в Катав-Ивановском районе — минус 50,7%.