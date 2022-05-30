Хабаровск, 30 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Хабаровском крае отмечается рост случаев заражений коронавирусом в сравнении с показателями с конца марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Если несколько недель назад в день заболевали 50-60 человек, то за последнюю неделю уже более 70 человек. Рост заболеваемости идет во всех возрастных группах. Наиболее высокий прирост среди молодежи от 18 до 29 лет — практически в два раза. Растет рост заболеваемости и среди старшего населения, мы связываем это с тем, что пенсионеры начали активно ездить на общественном транспорте за город, на дачные участки», — пояснила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

За минувшие сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На лечении с COVID-19 находится 616 пациентов, 250 стационарно, 366 амбулаторно.

При этом отмечается значительное снижение темпов вакцинации от коронавируса. Коллективный иммунитет составляет 43,6%, это выше чем в среднем по России — 33%.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 840 (+15 за минувшие сутки). Вместе с тем 165 878 пациентов (+8 за сутки) вылечились.