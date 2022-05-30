Иркутск, , 08:38 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 30 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8660 человек, за последние сутки скончался один пациент.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 933 (+52 за сутки, хотя еще накануне было +67).

Госпитализированы 338 (-12 за последние сутки). В то же время выздоровели 289 384 пациента (+38 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 691 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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