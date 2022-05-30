Пекин, , 08:36 — REGNUM Все страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) несут ответственность за защиту мира в нём, заявил 30 мая председатель КНР Си Цзиньпин в обращении участникам второй встречи глав МИД Китая и островных стран.

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По его словам, защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействие развитию и процветанию стран являются общей ответственностью всех региональных государств.

«В последние годы всестороннее стратегическое партнерство Китая с тихоокеанскими островными государствами, основанное на взаимном уважении и совместном развитии, непрерывно развивается и уже достигло плодотворных результатов», — сказал Си Цзиньпин.