Уфа, 30 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Работодатель был оштрафован после получения рабочим травмы в Башкирии. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Pomogala.ru Букса грузового вагона

Сообщается, что сотрудники Гострудинспекции установили причину травмирования 54-летнего работника ООО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций».

Отмечается, что несчастный случай произошел 18 марта на железнодорожном пути на участке складирования готовой продукции грузового терминала предприятия. В тот день бригаде поручили произвести расстановку полувагонов под погрузку по участкам.

«Сформировав состав, составитель поездов дал команду машинисту тепловоза начать движение в сторону одного из погрузочных участков. Сам он при этом поднялся на подножку головного полувагона. Во время движения работник увидел на железнодорожном пути препятствия в виде наледи. Полувагон, где находился составитель поездов, начал сходить с рельсов, он дал команду остановить состав, спрыгнул с площадки, но его прижало полувагоном к штабелю плит, уложенных вдоль путей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали ему сочетанную травму.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что причиной тяжёлого несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ: не была произведена очистка железнодорожных путей от снега.

Отмечается, что в результате работодатель был оштрафован на общую сумму 205 тысяч рублей.