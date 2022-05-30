Астана, 30 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддерживает внесение поправок в конституцию республики, среди которых есть и те, которые лишают его особого статуса. Об этом он 30 мая заявил в интервью политологу Данияру Ашимбаеву, опубликовавшему текст в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Назарбаев заявил, что всегда поддерживал своего преемника посту президента Касым-Жомарта Токаева, поддержит и в этот раз, проголосовав на референдуме по поправкам, назначенного на 5 июня.

«Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз», — сказал экс-президент.

Он отметил, что ранее сохранение этого особого статуса, как первого президента республики (елбасы) было необходимо для смягчения транзита власти и «возможных противоречий в обществе и властной элите».

Напомним, Назарбаев после сложения в 2019 году президентских полномочий получил статус елбасы и остался на посту председателя правящей партии. Это сохраняло его возможности влиять на внешнюю и внутреннюю политику Казахстана. После начала январских беспорядков следующий президент республики Токаев лишил Назарбаева наиболее существенных полномочий, а всех его родственников снял с государственных постов.