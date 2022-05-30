Лондон, , 08:35 — REGNUM На сегодняшний день у Великобритании не имеется средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, включая гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Об этом 30 мая заявил эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер в беседе с газетой Daily Express.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил профессор, из-за отсутствия таких средств Британия чрезвычайно уязвима в случае «нанесения удара» по ней.

«У нас нет возможности, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты», — сказал он.

Также британский аналитик Алекс Лорд отметил, что «супероружие» России размещено в пределах «возможного удара» по Соединенному королевству.

«Эти ракеты запускаются с самолетов МиГ-31К, что особенно важно — некоторое число из них находились в Калининградской области перед 24 февраля. Там они находятся в пределах досягаемости Великобритании», — пояснил он.

При этом оба эксперта подчеркнули, что Британия может оказаться «совершенно беззащитной» от «страшного» оружия РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин опроверг сообщения о якобы имеющихся планах Москвы по использованию тактического ядерного оружия на территории Украины.