Москва, 30 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры работы авиации по прикрытию железнодорожного состава, направляющегося в зону спецоперации на Украине.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

Отмечается, что военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 выходят на маршруты воздушного патрулирования ежедневно по несколько раз.

Вертолеты взлетают с полевых аэродромов. С земли прикрытие осуществляют расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.