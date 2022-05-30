Грозный, 30 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Во взятом под контроль российских войск городе Северодонецке очищено от мин и взрывоопасных ловушек около 70% территории жилого сектора. На проверку и разминирование остальной части города уйдет до двух дней, после чего в город смогут вернуться мирные жители. Об этом сообщил 29 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«На данный момент проверено и очищено от мин и «секретов» около 70% жилого сектора. <…> День-два и город полностью разминируют», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, российские военнослужащие «принимают все необходимые меры, чтобы обезопасить мирное население и дать возможность поскорее вернуться домой». От также сообщил, что готовится к отправке в город гуманитарный груз. Его направит Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.