Тампере, Финляндия, 30 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Сборная Финляндии одержала победу над командой Канады в финале чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

(сс) Tricia Hall Вратарь сборной Финляндии по хоккею

В составе сборной Финляндии дубль оформил нападающий Микаэль Гранлунд. Ещё одну шайбу забросил Йоэль Армиа. А в овертайме победу финнам принёс Сакари Маннинен.

В составе канадской сборной точными бросками отметились Дилан Козенс, Зак Уайтклауд и Макс Комтуа.

Таким образом, сборная Финляндии в четвёртый раз выиграла чемпионат мира. До этого финны побеждали в 1995, 2011 и 2019 годах.

Напомним, в 2022 году сборная Финляндии также выиграла Олимпийские игры, обыграв в финале команду России со счётом 2:1.