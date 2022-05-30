Барнаул, , 08:29 — REGNUM Алтайский край оказался почти в самом конце «Рейтинга по уровню благосостояния семей — 2021», заняв 81 из 86 возможных мест. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соседняя Республика Алтай оказалась на 54 строчке.

Бедность

Рейтинг рассчитывался экспертами РИА Рейтинг по потенциально возможному остатку денег у семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Для Алтайского края остаток денежных средств семьи с одним и двумя детьми после минимальных трат составляет 9803 и 21 263 рубля соответственно.

Для Республики Алтай — 19 258 и 29 864 рубля соответственно.

На первой строчке рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, там остаток денежных средств семей после трат составляет: 102 478 и 115 542 рублей. Сибирскими регионами-лидерами стали: Красноярский край (38 750 и 52 418 рублей соответственно) и Иркутская область (37 974 и 51 510 рублей соответственно).

В среднем же в российской семье после всех трат остается 50,3 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года работники Алтайского края вновь признаны самыми низкооплачиваемыми. Из 68 исследованных регионов России по средней предлагаемой зарплате от сервиса по поиску работы HeadHunter край занял последнюю строчку.

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