Москва, , 08:29 — REGNUM Расчёт с держателями российских еврооблигаций будет проводиться в рублях, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр рассказал, что для выплат будет использоваться механизм, аналогичной схеме оплаты российского газа в рублях. Чтобы получить средства, инвесторам необходимо открыть счета в российских банках и дать поручение на покупку валюты.

Силуанов напомнил, что за газ начисляется валюта, которая меняется на рубли.

«Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — цитирует главу Минфина газета «Ведомости».